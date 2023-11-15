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Оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: обрушился подъезд, есть погибшая, фото

08:49, 15 ноября 2023
В результате обстрела обрушился подъезд, одна женщина погибла, несколько жителей получили ранения, под завалами ищут еще как минимум одного человека.
Оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Селидово Донецкой области: обрушился подъезд, есть погибшая, фото
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В ночь на 15 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в городе Селидово Донецкой области. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

В результате обстрела обрушился подъезд, одна женщина погибла, несколько жителей получили ранения, под завалами ищут еще как минимум одного человека.

«Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.

К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек», — заявил Клименко.

Раненых мужчину и женщину доставили в медицинское учреждение.

Также из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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