Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині: обвалився під'їзд, є загибла, фото

У результаті обстрілу обвалився під’їзд, одна жінка загинула, кілька мешканців дістали поранення, під завалами шукають ще щонайменше одну людину.

В ніч на 15 листопада російські окупанти обстріляли житловий будинок у місті Селидове Донецької області. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко.

У результаті обстрілу обвалився під’їзд, одна жінка загинула, кілька мешканців дістали поранення, під завалами шукають ще щонайменше одну людину.

«Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа», — заявив Клименко.

Поранених чоловіка та жінку доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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