Підстав для звільнення Ірини Фаріон немає: ректорат «Львівської політехніки» відповів на вимоги студентів

Робоча група оприлюднить свій висновок наступного тижня.

Наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це повідомила проректорка зі стратегічного розвитку університету «Львівська політехніка» Лілія Жук, передає «Суспільне Львів».

«Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема», — зазначила вона.

У свою чергу, проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак зазначив, що рішення про звільнення має бути ретельно виваженим, «оскільки це є доля викладача».

Давидчак сказав до студентів: «Ви прийшли до нас, що нам сказати ваше слово. Ми вас почули!»

За їхніми словами, робоча група оприлюднить свій висновок наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець звернувся до СБУ через публікацію Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму.

Також омбудсмен звернувся до СБУ щодо негативних висловлювань про військових, які спілкуються мовами нацменшин.

Додамо, що у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити Ірину Фаріон із Національного університету «Львівська політехніка».

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