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Оснований для увольнения Ирины Фарион нет: ректорат «Львовской политехники» ответил на требования студентов

08:24, 15 ноября 2023
Рабочая группа обнародует свое заключение на следующей неделе.
Оснований для увольнения Ирины Фарион нет: ректорат «Львовской политехники» ответил на требования студентов
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Пока нет оснований для освобождения от должности преподавательницы бывшей народной депутатки Ирины Фарион. Об этом сообщила проректор по стратегическому развитию университета «Львовская политехника» Лилия Жук, передает «Суспільне Львів».

«Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и нравственные аспекты ситуации и дать свой вывод. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет», – отметила она.

В свою очередь, проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак отметил, что решение об увольнении должно быть тщательно взвешенным, «поскольку это судьба преподавателя».

Давидчак сказал студентам: «Вы пришли к нам, что нам сказать ваше слово. Мы вас услышали!»

По их словам, рабочая группа обнародует свое заключение на следующей неделе.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за публикации Ириной Фарион персональных данных студента из Крыма.

Кроме того, омбудсмен обратился в СБУ по поводу негативных высказываний о военных, которые общаются на языках нацменьшинств.

Добавим, что во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить Ирину Фарион из Национального университета «Львовская политехника».

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