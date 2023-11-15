От 4 до 80 тысяч гривен: в Украине изменилась стоимость платных номерных знаков для автомобилей

Правительство приняло изменения по стоимости платных номерных знаков для автомобилей.

Кабинет министров принял изменения по стоимости платных номерных знаков для автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Номерные знаки на установленные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов устанавливаются на уровне 2000 грн.

Изменения отдельных платных знаков:

0001, 0007 и 7777 – 80000 грн.

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн.

Комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50000 грн.

Двух последовательных пар одинаковых цифр – 15000 грн.

Последовательные цифры 0123 и 1234 – 15000 грн.

Начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10000 грн.

Уменьшена стоимость платных знаков с цифрой «6»:

0006 и 6666 – 10000 грн.

Четыре цифры – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4000 грн.

Три цифры из которых 6 (подряд) – 4000 грн.

Стоимость указана без НДС, касается автомобилей и автобусов.

«Следующий шаг – доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования производить номерные знаки установленного образца» – отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

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