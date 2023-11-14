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  1. В Украине

ВСУ контролируют плацдарм на левом берегу Днепра, — Ермак

21:24, 14 ноября 2023
Руководитель Офиса Президента отметил, что контрнаступление продолжается.
ВСУ контролируют плацдарм на левом берегу Днепра, — Ермак
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что контрнаступление Украины продолжается. ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом он сказал, выступая в Институте Гадсона в Вашингтоне, говорится на сайте ОП.

«Мы решительно привержены восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все, Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как добиться победы», - сказал Ермак.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что украинские военные взяли под контроль часть дороги на левом берегу Херсона.

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