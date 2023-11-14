Украина должна стать финансово независимой, потому что международная помощь будет сокращаться, — Юлия Свириденко

По ее словам, следует фокусироваться на развитии частного сектора и частного бизнеса.

Первый вице-премьер-министр – министер экономики Украины Юлия Свириденко считает, что уровень международной помощи Украине "может и будет снижаться", и поэтому Украина должна стать финансово независимой. По ее словам, следует фокусироваться на развитии частного сектора и частного бизнеса.

"Это то, что может дать дополнительные поступления в государственный бюджет", – сказала Свириденко в интервью Украинской Службе Голоса Америки.

Она считает, что помочь закрыть дефицит бюджета, который в 2024 году может составить 42 миллиарда долларов, поможет приход частных инвесторов.

"Нам очень важно сделать так, чтобы разблокировать приход частных инвестиций в Украину даже во время войны, не дожидаясь нашей победы, потому что мы понимаем, что уровень помощи может и будет снижаться, и мы хотим быть действительно финансово независимыми и самостоятельными", - сказала Свириденко.

Также министр сообщила, что правительство стремится оптимизировать бюджетные расходы.

"Конечно, нас беспокоит вопрос о закрытии бюджетного дефицита в следующем году, но мы работаем как с американскими партнерами, так и с Европейским Союзом", - добавила она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в следующем году страна потребует около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.

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