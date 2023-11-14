Терминалы блокируют средства при пополнении более чем на 5 тысяч: почему так происходит и как исправить

Вернуть средства можно в течение 30 дней при определенных условиях.

Некоторые терминалы самообслуживания блокируют личные карты пользователей и внесенные средства при операциях по пополнению карт по номеру на сумму более 5000 гривен. Эти заблокированные деньги можно вернуть только через 30 дней. Об этом пишет "Бизнес Цензор".

В таких случаях операции производились по авторизации по номеру телефона без физической идентификации карты через NFC на терминале.

Издание напоминает, что в апреле 2020 года вступил в силу закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А с августа для пополнения карты наличными через терминал самообслуживания нужно ввести номер мобильного телефона, на который придет код подтверждения (или подтвердить операцию в приложении банка, или назвать последние четыре цифры из номера, который позвонит пользователю).

Как сообщается, пополняя карточки через терминалы самообслуживания, корреспондент издания пополнял ПриватБанк через собственный терминал и monobank через Сити24 и EasyPay, являющиеся партнерами monobank комиссии за операции. Операции производили по авторизации по номеру телефона без физической идентификации карты через NFC на терминале.

На карту ПриватБанка два платежа по 5000 грн прошли через терминал банка без проблем. На карту monobank прошли два платежа по 5000 грн через два разных терминала — Сити24 и EasyPay. Третий платеж в 5000 грн, отправленный через Сити24 на карту monobank, был заблокирован. Средства остались «замороженными» в терминале.

На сайте city24.ua в разделе «Статус платежа» пользователь получил разъяснение, что платеж был заблокирован как подозрительная транзакция, которая, по мнению финмониторинга сети, могла использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем.

На сайте EasyPay такого раздела нет, но узнать статус платежа можно в боте EasyPay Support.

Что говорят финучреждения о лимитах

На сайтах финучреждений ПриватБанка и monobank нет конкретной информации о лимитах пополнений нет.

До августа 2023 года в monobank рассказывали, что может быть четыре трансакции в сутки в City24 и столько же – в EasyPay. После постановлений Нацбанка негласный суточный предел в сетях терминалов составил 15 000 грн.

"Раньше было больше трансакций в сутки, но с октября это изменилось", - прокомментировали изданию ситуацию в службе поддержки monobank. И добавили, что это не решение банка, а ограничение, касающееся платежных терминалов. Надзор за платежными системами осуществляет НБУ.

Как вернуть средства

Чтобы разблокировать деньги, зависшие в терминале, был направлен финансовому мониторингу платежной сети целый пакет документов по адресу [email protected] с указанием темы письма «Документы для финансового мониторинга»:

Фото всех страниц паспорта (в полном развороте);

ИНН;

квитанцию;

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Все копии документов должны быть подписаны вручную.

На каждой странице копии соответствующего документа указывается: «Копия верна (пропись словами), ФИО клиента и проставляется личная подпись клиента». Обязательно указывается номер квитанции».

На горячей линии Сити24 изданию обещали, что финансовый мониторинг будет осуществлен в течение 30 рабочих дней, и средства будут зачислены на банковскую карту корреспондента «БизнесЦензор».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.