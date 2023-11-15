Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В Украине

В ГНС напомнили нюансы налоговой социальной льготы на детей в 2023 году

09:54, 15 ноября 2023
Работник, удерживающий двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% суммы такой льготы, что в 2023 году составляет 1342 грн, в расчете на каждого ребенка.
В ГНС напомнили нюансы налоговой социальной льготы на детей в 2023 году
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Налоговая служба во Львовской области рассказывает нюансы предоставления налоговой социальной льготы на детей в 2023 году.

Отмечается, что в соответствии с нормами НКУ любой плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равной 50 проц. размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года, что в 2023 году составляет 1342 гривны.

Налогоплательщик, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100 проц. суммы такой льготы, которая в 2023 году составляет 1342 грн, в расчете на каждого ребенка.

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

В 2023 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 3760 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 2684 грн х 1,4 и округлен до ближайших 10 гривен).

При этом предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей, определяется как произведение суммы льготы и соответствующего количества детей.

Ранее мы писали, какие данные должна содержать справка о доходах для получения налоговой скидки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики