В ГНС напомнили нюансы налоговой социальной льготы на детей в 2023 году

Работник, удерживающий двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% суммы такой льготы, что в 2023 году составляет 1342 грн, в расчете на каждого ребенка.

Налоговая служба во Львовской области рассказывает нюансы предоставления налоговой социальной льготы на детей в 2023 году.

Отмечается, что в соответствии с нормами НКУ любой плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равной 50 проц. размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года, что в 2023 году составляет 1342 гривны.

Налогоплательщик, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100 проц. суммы такой льготы, которая в 2023 году составляет 1342 грн, в расчете на каждого ребенка.

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

В 2023 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 3760 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 2684 грн х 1,4 и округлен до ближайших 10 гривен).

При этом предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей, определяется как произведение суммы льготы и соответствующего количества детей.

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