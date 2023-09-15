Утвержденная форма справки о доходах не предусмотрена.

Налоговая служба Харьковской области сообщает, какие данные должна содержать справка о доходах для получения налоговой скидки.

Так, согласно пп. «в» п. 176.1 НКУ налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах по установленной форме.

По требованию контролирующего органа и в пределах его полномочий, определенных законодательством, налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации по этому налогу.

При этом лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны подавать по требованию плательщика налога сведения о сумме уплаченного в его пользу дохода, сумме примененных социальных налоговых льгот и сумме удержанного налога (пп. «в» п. 176.2 НКУ) .

Учитывая то, что утвержденная форма справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрена, справка предоставляется в произвольной форме, в которой, кроме общей информации о физическом лице (Ф.И.О., регистрационный номер учетной карточки, период работы), обязательно указывается следующая информация: сумма начисленного налогооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой); размер и сумма налоговой социальной льготы; сумма начисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.

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