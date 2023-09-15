Затвердженої форми довідки про доходи не передбачено.

Податкова служба Харківській області повідомляє, які дані повинна містити довідка про доходи для отримання податкової знижки.

Так, відповідно до пп. «в» п. 176.1 ПКУ платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за встановленою формою.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (пп. «в» п. 176.2 ПКУ).

Враховуючи те, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, довідка надається у довільній формі, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки, період роботи), обов’язково зазначається така інформація: сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою); розмір та сума податкової соціальної пільги; сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.

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