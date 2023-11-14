Термінали блокують кошти при поповненні на більш 5 тисяч: чому так відбувається і як виправити

Повернути кошти можна протягом 30 днів за певних умов.

Деякі термінали самообслуговування блокують особисті картки користувачів і внесені кошти при операціях з поповнення карток за номером на суму понад 5000 гривень. Ці заблоковані гроші можна повернути тільки через 30 днів. Про це пише «Бізнес Цензор».

У таких випадках операції робили за авторизацією за номером телефону без фізичної ідентифікації картки через NFC на терміналі.

Видання нагадує, що у квітні 2020 року вступив в дію закон про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. А з серпня для поповнення картки готівкою через термінал самообслуговування потрібно ввести номер мобільного телефону, на який прийде код підтвердження (або підтвердити операцію у додатку банку, чи назвати чотири останні цифри з номеру, який подзвонить користувачу).

Як повідомляється, поповнюючи картки через термінали самообслуговування, кореспондент видання поповнював ПриватБанк через власний термінал та monobank через Сіті24 та EasyPay, які є партнерами monobank комісії за операції. Операції робили за авторизацією за номером телефону без фізичної ідентифікації картки через NFC на терміналі.

На карту ПриватБанку два платежі по 5000 грн пройшли через термінал банку без проблем. На карту monobank пройшло два платежі по 5000 грн через два різні термінали — Сіті24 та EasyPay. Третій платіж у 5000 грн, який був відправлений через Сіті24 на карту monobank, було заблоковано. Кошти лишилися «замороженими» в терміналі.

На сайті city24.ua в розділі «Статус платежу» користувач отримав розʼяснення, що платіж було заблоковано як підозрілу транзакцію, яка, на думку фінмоніторингу мережі, могла використовуватися для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На сайті EasyPay такого розділу немає, але дізнатися про статус платежу можна в боті EasyPay Support.

Що кажуть фінустанови про ліміти

На сайтах фінустанов ПриватБанку та monobank не має конкретної інформації про ліміти поповнень немає.

До серпня 2023 року у monobank розповідали, що може бути чотири трансакції на добу у City24 і стільки ж — в EasyPay. Після постанов Нацбанку негласний добовий ліміт у мережах терміналів становив 15 000 грн.

«Раніше було більше трансакцій на добу, але с жовтня це змінилося», — прокоментували виданню ситуацію в службі підтримки monobank. І додали, що це не рішення банку, а обмеження, яке стосується платіжних терміналів. Нагляд за платіжними системами здійснює НБУ.

Як повернути кошти

Щоб розблокувати гроші, які зависли у терміналі було направлено фінансовому моніторингу платіжної мережі цілий пакет документів на адресу [email protected] із зазначенням теми листа «Документи для фінансового моніторингу»:

Фото усіх сторінок паспорта (у повному розвороті); ІПН; Квитанцію; Паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Усі копії документів повинні бути підписані від руки.

На кожній сторінці копії відповідного документа зазначається: «Копія вірна (пропис словами), ПІБ клієнта та проставляється особистий підпис клієнта». Обов’язково зазначається номер квитанції».

На гарячій лінії Сіті24 виданню обіцяли, що фінансовий моніторинг буде здійснено впродовж 30 робочих днів, і кошти зарахують на банківську картку кореспондента «БізнесЦензор».

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