В 2024 году Украине нужно будет около $42 млрд для закрытия дефицита бюджета — Шмыгаль

По словам Шмыгаля, дефицит бюджета на следующий год составит около 21% ВВП.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году стране нужно будет около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета. Об этом он сказал на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

«Международная поддержка – один из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому россия разрушила дома», - сказал он.

По словам главы правительства, сейчас все собранные налоги направляются на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.

Также он поблагодарил всех стран-партнеров и международные финансовые организации за поддержку, которую они оказали Украине в течение полномасштабной войны.

Фото: kmu.gov.ua

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