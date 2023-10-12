У 2024 році Україна потребуватиме близько $42 млрд для закриття дефіциту бюджету — Шмигаль

За словами Шмигаля, дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП.

Фото: kmu.gov.ua

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наступного року країна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. Про це він сказав на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

«Міжнародна підтримка — один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки», - сказав він.

За словами очільника уряду, наразі всі зібрані податки направляються на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Також він подякував усім країнам-партнерам та міжнародним фінансовим організаціям за підтримку, яку вони надали Україні протягом повномасштабної війни.

Фото: kmu.gov.ua

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