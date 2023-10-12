Оценка реальности хозяйственных операций: обзор практики КАС ВС

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС по оценке реальности хозяйственных операций (решения, внесенные в ЕГССР, за сентябрь 2018 – июнь 2023).
Реальность осуществления хозяйственной операции является залогом устойчивого экономического развития государства. В аналитическом материале освещена актуальная судебная практика по:
- применению принципа «превалирование сущности над формой»;
- установлению деловой цели в хозяйственных отношениях;
- оценки поведения контрагентов и документов.
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