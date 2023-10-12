Оценка реальности хозяйственных операций: обзор практики КАС ВС

В обзоре отражена актуальная судебная практика применения принципа «превалирования сущности над формой», установления деловой цели в хозяйственных отношениях и оценки поведения контрагентов и документов.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС по оценке реальности хозяйственных операций (решения, внесенные в ЕГССР, за сентябрь 2018 – июнь 2023).

Реальность осуществления хозяйственной операции является залогом устойчивого экономического развития государства. В аналитическом материале освещена актуальная судебная практика по:

- применению принципа «превалирование сущности над формой»;

- установлению деловой цели в хозяйственных отношениях;

- оценки поведения контрагентов и документов.

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