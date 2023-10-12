У Байдена объединят запрос на помощь для Украины, Израиля и Тайваня - СМИ

Запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон.

Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы. Об этом членам Конгресса в частном порядке сообщили представители администрации президента США Джо Байдена, утверждает NBC News.

Как сообщают источники издания, запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за военную поддержку Израиля, Украины и Тайваня, а также нарастить производство большего количества вооружений.

Ранее Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева. Но некоторые республиканцы в Палате представителей США высказались против такой идеи.

Ранее сообщалось, что на уровне Белого дома претензий по коррупции к Украине нет, а План реформ – это только рабочий документ, - Кулеба.

Напомним, ранее СМИ США отмечали, что должностные лица администрации президента США Джо Байдена гораздо больше озабочены коррупцией в Украине, чем публично признают.

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