На уровне Белого дома претензий по коррупции к Украине нет, а План реформ – это только рабочий документ, - Кулеба

Никакого нарратива у Запада о том, что у нас здесь «суперкоррупция», и мы с этим ничего не делаем, нет, а «План реформ от Белого дома» это даже не докладываемый, например, министру уровень документа, - глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на уровне Белого дома, глав крупных стран ЕС, особых требований и претензий по коррупции в Украине нет, и ничего не подвязано под борьбу с коррупцией. По его словам, «есть силы в США и Европе, которые желают, чтобы все говорили об Украине как коррумпированном безнадежном государстве».

Также он подчеркнул, что «План реформ от Белого дома», направленный заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на платформу доноров, предусматривающий проверку судей Верховного Суда и создание Высшего административного суда – это «суперрабочий» документ. Об этом он сказал в интервью Форбсу.

«Это документ какого-нибудь суперрабочего уровня. Люди между собой что-нибудь обсуждают и рассылают друг другу. Это даже не уровень документа, который докладывается, например, министру.

Вопрос в другом. Полтора года мы оставались мобилизованными, теперь снова сползаем в логику, что от нас требуют реформы в обмен на что-нибудь. Объективно – последние полтора года движущей силой реформ является Украина. Украина генерирует не только планы реформ, но и вводящие их акты законодательства.

Во время встречи с Джо Байденом Зеленский рассказал, что Украина сделала, что планирует делать. Оптики, что Украине что-то навязывает, надо навсегда избавиться. Ничего нам не навязывают: реформы – это вопрос нашего выживания как государства», – отметил он.

«Все имеют право писать, что считают нужным. Но движущей силой реформ в Украине прежде всего сама Украина, а не ее партнеры», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба прокомментировал опубликованный Politico анализ приложений к документу Белого дома «Integrated Country Strategy», где отмечено, что наибольшей угрозой в Украине является коррупция.

«В Украине есть древняя традиция – не верить своим министрам. «Integrated Country Strategy» – примерно та же песня.

Борется ли Украина с коррупцией? Борется. Хотят ли США и ЕС, чтобы мы боролись с коррупцией? Хотят. Есть ли у них какой-то особый нарратив о том, что «в Украине ужасная коррупция и вы ничего с этим не делаете, делайте что-нибудь»? Нет. Рассказала ли украинская сторона американским партнерам во время визита президента о дальнейших шагах по борьбе с коррупцией? Рассказала.

Имеется нормальный процесс работы. Кто следит за новостями, видит, что предпринимаются шаги по борьбе с коррупцией.

Меня беспокоит, что нас снова пытаются медийно загрузить в нарратив «Украину сливают, коррупция побеждает». Это та же история. Полтора года мы жили без этой медийной истории, теперь снова идет вал со всех сторон.

Да, кому-то это выгодно, есть силы в мире, и в США, и в Европе, которые хотят, чтобы все говорили об Украине как коррумпированном безнадежном государстве. Эти силы есть. Но украинские власти и общество не должны им подыгрывать», - отметил Кулеба.

На вопрос, есть ли на уровне Белого дома, глав крупных стран ЕС, требования и претензии по коррупции в Украине, глава МИД подчеркнул, что «нет».

«Напротив, во время визита Зеленского в Вашингтон было очень положительно оценено и внесение закона о специальном антикоррупционном прокуроре в Верховную Раду, и решение об отборе судей в Конституционный суд.

Украинское государство меняет себя к лучшему. Нужно ли еще больше делать? Надо. Этого никто не отрицает. Но никакого нарратива у Запада о том, что у нас здесь «суперкоррупция», и мы с этим ничего не делаем, нет», - отметил министр.

Также, по словам Дмитрия Кулебы, голосование по «украинскому вопросу», которое процедурно проходило в Конгрессе до принятия общего бюджета, показывало, что голоса за поддержку Украины есть. «Убежден, что финансирование для Украины будет проголосовано.

Все заявления, прозвучавшие после этого события в субботу, в том числе спикера Палаты представителей США – нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти, были в поддержку Украины.

Никакой перерыв в получении Украиной помощи или ее уменьшении до «голосования» за новую помощь не возникнет. Мы не должны об этом беспокоиться. Есть еще деньги, которые уже выделены и предусмотрены, помощь плановая.

В Вашингтоне Зеленский получил от Байдена заверение о том, что США будут продолжать неукоснительно и в полной мере поддерживать Украину», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее СМИ США отмечали, что должностные лица администрации президента США Джо Байдена гораздо больше озабочены коррупцией в Украине, чем публично признают.

Автор: Наталья Мамченко

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