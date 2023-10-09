На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на рівні Білого дому, голів великих країн ЄС, особливих вимог і претензій щодо корупції в Україні немає, і нічого не підвʼязано під боротьбу з корупцією. За його словами, «є сили у США та Європі, які бажають, аби усі говорили про Україну як корумповану безнадійну державу».

Також він підкреслив, що «План реформ від Білого дому», надісланий заступником радника Білого дому Майком Пайлом на платформу донорів, який передбачає перевірку суддів Верховного Суду та створення Вищого адміністративного суду -це «суперробочий» документ. Про це він сказав в інтерв’ю Форбс.

«Це документ якогось суперробочого рівня. Люди між собою щось обговорюють і розсилають один одному. Це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру.

Питання в іншому. Півтора року ми залишалися мобілізованими, тепер знову сповзаємо в логіку, що від нас вимагають реформи в обмін на щось. Обʼєктивно – останні півтора року рушійною силою реформ є Україна. Україна генерує не лише плани реформ, а й акти законодавства, які їх запроваджують.

Під час зустрічі з Джо Байденом Зеленський розповів йому, що Україна зробила, що планує робити. Оптики, що Україні щось хтось нав’язує, треба назавжди позбутися. Нічого нам не навʼязують: реформи – це питання нашого виживання як держави», зазначив він.

«Всі мають право писати, що вважають за потрібне. Але рушійною силою реформ в Україні є насамперед сама Україна, а не її партнери», - підкреслив Дмитро Кулеба.

Також Дмитро Кулеба прокоментував опублікований Politico аналіз додатків до документу Білого дому «Integrated Country Strategy», де зазначено, що найбільшою загрозою в Україні є корупція.

«В Україні є стародавня традиція – не вірити власним міністрам. «Integrated Country Strategy» – приблизно та сама пісня.

Чи бореться Україна з корупцією? Бореться. Чи хочуть США та ЄС, щоб ми боролися з корупцією? Хочуть. Чи є у них якийсь особливий наратив про те, що «в Україні жахлива корупція і ви нічого з цим не робите, робіть щось»? Немає. Чи розповіла українська сторона американським партнерам під час візиту президента про подальші кроки у боротьбі з корупцією? Розповіла.

Є нормальний процес роботи. Хто стежить за новинами, бачить, що вживаються кроки у боротьбі з корупцією.

Мене турбує, що нас знову намагаються медійно завантажити в наратив «Україну зливають, корупція перемагає». Це ж та сама історія. Півтора року ми жили без цієї медійної історії, тепер знову йде вал з усіх боків.

Так, комусь це вигідно, є сили у світі, і в США, і в Європі, які хочуть, щоб усі говорили про Україну як корумповану безнадійну державу. Ці сили існують. Але українська влада та суспільство не повинні їм підігравати», - зазначив Кулеба.

На питання, чи є на рівні Білого дому, голів великих країн ЄС, вимоги і претензій щодо корупції в Україні, глава МЗС підкреслив, що «немає».

«Навпаки, під час візиту Зеленського у Вашингтон було дуже позитивно оцінено і внесення закону про спеціального антикорупційного прокурора у Верховну Раду, і рішення про відбір суддів до Конституційного суду.

Українська держава змінює себе на краще. Чи треба ще більше робити? Треба. Цього ніхто не заперечує. Але ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція» і ми з цим нічого не робимо, немає», - зазначив міністр.

Також, за словами Дмитра Кулеби, голосування щодо «українського питання», які процедурно відбувалися в Конгресі до ухвалення загального бюджету, показували, що голоси за підтримку України є. «Переконаний, що фінансування для України буде проголосоване.

Усі заяви, які пролунали після цієї події в суботу, в тому числі від спікера Палати представників США – нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті, були на підтримку України.

Жодної перерви в отриманні Україною допомоги чи її зменшення до «голосування» за нову допомогу не виникне. Ми не повинні про це турбуватися. Ще є гроші, які вже виділені та передбачені, допомога планова.

У Вашингтоні Зеленський отримав від Байдена запевнення про те, що США продовжуватимуть неухильно і повною мірою підтримувати Україну», - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ США зазначали, що посадовці адміністрації президента США Джо Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають.

Автор: Наталя Мамченко

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