В Україні на вокзалах і в поїздах розпочали роботу в режимі інкогніто маршали

Укрзалізниця запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах.

В Україні на вокзалах та в поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки – співробітники озброєної охорони, призначені для контролю безпеки пасажирських перевезень та оперативної реакції на потенційні загрози, які діють у режимі інкогніто. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Перші маршали залізничної безпеки розпочали свою роботу в вересні. Вони операційно працюють на популярних західних напрямках, де потребується посилене вивчення та забезпечення безпеки пасажирів.

Реалізація подібних моделей роботи безпекових підрозділів вже успішно застосовується на авіаційних маршрутах. Маршали залізничної безпеки грають важливу роль у забезпеченні безпеки пасажирських перевезень на залізницях та є частиною заходів для підвищення рівня безпеки в системі залізничного транспорту.

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