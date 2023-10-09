Суд арештував активи «Київстар», які контролювали російські олігархи — ЗМІ

Суд заарештував 100% акцій ПрАТ «Київстар» через зв'язок з російськими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.

Фото: Київстар

Як відомо, в Україні арештували активи російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, причетних до фінансування російської збройної агресії в Україні та знаходяться в оточенні кремлівського диктатора Путіна.

Під арешт потрапили 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють або є їх кінцевими бенефіціарами через офшорні фірми.

Як пише ЕП, серед арештованих активів — 100% ПрАТ «Київстар», які контролювали російські олігархи через нідерландську компанію VEON Ltd, , а також належні вже самому «Київстару» частки в інших компаніях, зокрема ТОВ «Хелсі Україна», у розпорядженні якої медичні данні на більшість українців, які уклали декларацію із сімейним лікарем.

Компанія "Київстар" повідомила виданню Forbes, що робота продовжується "у звичайному режимі", 24 млн абонентам надаються послуги.

"Підсанкційна особа не є кінцевим бенефіціарним власником "Київстару", жодним чином не впливає на діяльність компанії і не отримує ніякої фінансової чи іншої вигоди. Зазначена підсанкційна особа є міноритарним акціонером люксембурзької компанії LetterOne, яка є міноритарним акціонером міжнародної телеком групи VEON. Ще в лютому 2022 року його було усунуто від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і VEON, а його активи в компанії LetterOne заморожені відповідно до фінансових санкцій США та Великобританії", – заявили в компанії.

Раніше ми писали, що СБУ оголосила підозру Михайлу Фрідману.

Також повідомлялося, що олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції США.

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