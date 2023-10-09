OpenAI має намір створювати власні чіпи для штучного інтелекту

Це може допомогти вирішити проблему дефіциту графічних процесорів і зробити експлуатацію їх продуктів керованими.

Компанія-розробник чат-бота ChatGPT OpenAI розглядає можливість створення власних чіпів штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Це може допомогти вирішити проблему дефіциту графічних процесорів і зробити експлуатацію їх продуктів керованими. За аналізом аналітика, кожен запит ChatGPT коштує приблизно 4 центи, і зростання популярності сервісу може призвести до значних витрат на графічні процесори.

На даний момент NVIDIA має панування на ринку чіпів для штучного інтелекту, але інші компанії, зокрема Microsoft, також розробляють власні чіпи. OpenAI також розглядає можливість реалізувати свої плани щодо власних чіпів, але наразі не ухвалило рішення щодо їх використання.

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