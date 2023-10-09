OpenAI намерена создавать собственные чипы для искусственного интеллекта

Это может помочь решить проблему дефицита графических процессоров и сделать эксплуатацию продуктов управляемыми.

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI рассматривает возможность создания собственных чипов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Это может помочь решить проблему дефицита графических процессоров и сделать эксплуатацию продуктов управляемыми. По анализу аналитика каждый запрос ChatGPT стоит примерно 4 цента, и рост популярности сервиса может привести к значительным затратам на графические процессоры.

Сейчас NVIDIA имеет господство на рынке чипов для искусственного интеллекта, но другие компании, в частности Microsoft, также разрабатывают собственные чипы. OpenAI также рассматривает возможность реализовать свои планы по собственным чипам, но пока не приняло решения по их использованию.

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