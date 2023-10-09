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Суд арестовал активы «Киевстар», контролируемые российскими олигархами — СМИ

13:02, 9 октября 2023
Суд арестовал 100% акций ЧАО «Киевстар» из-за связи с российскими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.
Суд арестовал активы «Киевстар», контролируемые российскими олигархами — СМИ
Фото: Киевстар
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Как известно, в Украине были арестованы активы российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, причастных к финансированию российской вооруженной агрессии в Украине и находятся в окружении кремлевского диктатора Путина.

Под арест попали 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми владеют кремлевские олигархи или являются их конечными бенефициарами через оффшорные фирмы.

Как пишет ЭП, среди арестованных активов — 100% ЧАО «Киевстар», которые контролировали российские олигархи через нидерландскую компанию VEON Ltd, а также принадлежащие уже самому «Киевстару» доли в других компаниях, в частности ООО «Хелси Украина», в распоряжении которой медицинские данные на большинство украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом.

Компания "Киевстар" сообщила Forbes, что работа продолжается "в обычном режиме", 24 млн абонентам предоставляются услуги.

"Подсанкционное лицо не является конечным бенефициарным владельцем "Киевстара", никоим образом не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды. Указанное подсанкционное лицо является миноритарным акционером люксембургской компании LetterOne, которая является миноритарным акционером международной телекомпании". В 2022 году он был отстранен от любых управленческих или бизнес-процессов в LetterOne и VEON, а его активы в компании LetterOne заморожены в соответствии с финансовыми санкциями США и Великобритании", – заявили в компании.

Компания "Киевстар" сообщила Forbes, что работа продолжается "в обычном режиме", 24 млн абонентам предоставляются услуги и уплачиваются налоги.

Ранее мы писали, что СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману. 

Также сообщалось, что Михаил Фридман и Петр Авен попали в санкции США.

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