В Украине на вокзалах и в поездах начали работу в режиме инкогнито маршалы

Укрзализныця вводит маршалов железнодорожной безопасности на вокзалах и в поездах.

В Украине на вокзалах и в поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности – сотрудники вооруженной охраны, предназначенные для контроля безопасности пассажирских перевозок и оперативной реакции на потенциальные угрозы, которые действуют в режиме инкогнито. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Первые маршалы железнодорожной безопасности начали свою работу в сентябре. Они операционно работают на популярных западных направлениях, где требуется усиленное изучение и обеспечение безопасности пассажиров.

Реализация подобных моделей работы подразделений безопасности уже успешно применяется на авиационных маршрутах. Маршалы железнодорожной безопасности играют важную роль в обеспечении безопасности пассажирских перевозок на железных дорогах и являются частью мер для повышения уровня безопасности в системе железнодорожного транспорта.

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