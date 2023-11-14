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  1. В Україні

Україна має стати фінансово незалежною, бо міжнародна допомога скорочуватиметься, — Юлія Свириденко

21:03, 14 листопада 2023
За її словами, треба фокусуватися на розвитку приватного сектору та приватного бізнесу.
Україна має стати фінансово незалежною, бо міжнародна допомога скорочуватиметься, — Юлія Свириденко
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Перша віце-прем'єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко вважає, що рівень міжнародної допомоги Україні "може і буде знижуватись", і тому Україна має стати фінансово незалежною. За її словами, треба фокусуватися на розвитку приватного сектору та приватного бізнесу.

"Це те, що може дати додаткові надходження до державного бюджету", - сказала Свириденко в інтерв’ю Української Служби Голосу Америки. 

Вона вважає, що допомогти закрити дефіцит бюджету, який 2024 року може становити 42 мільярди доларів, допоможе також прихід приватних інвесторів.

"Нам дуже важливо зробити так, щоб розблокувати прихід приватних інвестицій в Україну навіть під час війни, не очікуючи нашої перемоги, тому що ми розуміємо, що рівень допомоги може і буде знижуватися, і ми хочемо бути дійсно фінансово незалежними та самостійними", - сказала Свириденко.

Також міністерка повідомила, що уряд прагне оптимізувати бюджетні видатки. 

"Звичайно, нас турбує питання закриття бюджетного дефіциту наступного року, але ми працюємо як з американськими партнерами, так і з Європейським Союзом", - додала вона.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що наступного року країна потребуватиме близько 42 млрд доларів фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. 

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