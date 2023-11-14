ЗСУ контролюють плацдарм на лівому березі Дніпра, — Єрмак

Керівник Офісу Президента зазначив, що контрнаступ триває.

Фото: CNN

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ України триває. ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Про це він сказав під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, йдеться на сайті ОП.

«Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всій її міжнародно визнаній території. Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває. Ми знаємо, як досягти перемоги», - сказав Єрмак.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що українські військові взяли під контроль частину дороги на лівому березі Херсонщини.

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