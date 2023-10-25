Українські військові взяли під контроль частину дороги на лівому березі Херсонщини, — ISW

Українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу селища Підстепного та взяла під контроль ділянку дороги, що сполучає населені пункти: Пойма, Козачі Лагері та Кринки Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що українські військові утримують деякі позиції в Кринках і продовжують атаки на лівому березі річки Дніпро.

Також в ISW додали, що українські сили продовжують переправляти невеликі групи особового складу через Дніпро на човнах у різних точках.

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