Украинские военные взяли под контроль часть дороги на левом берегу Херсонщины, — ISW

Аналитики уверяют, что ВСУ перекинули резервы и переправляют группы через Днепр.

Украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи поселка Подстепное и взяла под контроль участок дороги, соединяющей населенные пункты: Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки. Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские военные удерживают некоторые позиции в Крынках и продолжают атаки на левом берегу реки Днепр.

Также в ISW добавили, что украинские силы продолжают переправлять небольшие группы личного состава через Днепр на лодках в разных точках.

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