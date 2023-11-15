Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

  1. В Україні

Від 4 до 80 тисяч гривень: в Україні змінилася вартість платних номерних знаків для автомобілів

08:11, 15 листопада 2023
Уряд ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів.
Від 4 до 80 тисяч гривень: в Україні змінилася вартість платних номерних знаків для автомобілів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет міністрів ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2000 грн.

Зміни окремих платних знаків:

  • 0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.
  • чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.
  • Комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 000 грн.
  • Двох послідовних пар однакових цифр – 15 000 грн.
  • Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.
  • Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Зменшена вартість платних знаків із цифрою «6»:

  • 0006 та 6666 – 10 000 грн.
  • Чотири цифри – двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.
  • Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

«Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка» – зауважив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики