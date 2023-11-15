Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско, де зустрінеться з Джо Байденом

Головною подією стане зустріч з Байденом, в ході якої США спробують пом'якшити відносини між країнами.

У середу, 15 листопада, лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до Сполучених Штатів Америки вперше за шість років. У нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що китайський лідер прибув на літаку Air China. Його зустріли офіційні особи США, глава Мінфіну США Джанет Йеллен і посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Головною подією, яка входить до порядку денного Сі Цзіньпіна, стане зустріч з Байденом, в ході якої США спробують пом'якшити відносини між країнами, а також саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У свою чергу видання Голос Америки пише, що Китай міг би відігравати певну роль у підтримці України та допомозі у завершенні війни.

«Розмова ще не відбулася, І я не хочу забігати вперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо і далі підтримувати Україну проти російської агресії», - заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Вашингтон «вітав би» можливості, щоб Китай зміг бути корисний у допомозі Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.