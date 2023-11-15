15 ноября: какой сегодня праздник и главные события

15 ноября начинается Рождественский пост.

В среду, 15 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, День вторичной переработки, День географических информационных систем, Международный день писателей, находящихся в заключении.

15 ноября начинается Рождественский пост. Продлится он 40 дней и завершится Сочельником, который в 2023 году будет отмечен 24 декабря.

Такие изменения стали возможны через переход Церкви на новоюлианский календарь. Ведь по старому юлианскому календарю Рождественский пост начинается 28 ноября и продлится до 6 января 2024 года.

Какой сегодня церковный праздник:

15 ноября в православном календаре день памяти Гурия и Самона. Гурий и Самон были двумя правоверными, жившими вблизи города Эдеса в уединенных местах, где служили Богу в посте и молитве. Они также наставляли других на путь правды и обращали многих от идолопоклонства. За это их схватили и поставили перед судьей Антонином, требовавшим от них, чтобы они поклонились богу Дею и принесли кадило в храм. Гурий и Самон отказались отступиться от своей веры и подверглись жестоким пыткам. Наконец, они были казнены и получили венцы мученичества.

Календарь важных событий за 15 ноября:

1904 - Была запатентована бритва со сменными лезвиями;

1918 – Началось возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского;

1920 – В Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 г.;

1933 – Испытательный рейс совершил первый советский троллейбус ЛК-1;

1940 - Более 500 самолетов Люфтваффе провели массированную 10-часовую бомбардировку города Ковентри (Великобритания).

1945 - В Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, основана Украинская свободная академия наук. Первым президентом УВАН избрали Дмитрия Дорошенко;

1957 – Состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;

1960 - В море вышла первая американская подлодка класса типа "Джордж Вашингтон" с ядерными ракетами на борту;

1990 – После отмены в марте 1990г. Верховным Советом СССР 6 статьи Конституции СССР, удерживавшей для КПСС монополию на власть, Министерством юстиции УССР была зарегистрирована первой в Украине как политическая партия Украинская республиканская партия;

2001 – В Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами;

2004 – На Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины состоялись первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины – В. Ющенко и В. Януковича.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.