Налогообложение и публичная финансовая политика: тематический обзор ключевых позиций Верховного Суда

Издание содержит выводы, сформулированные по решенным по существу делам ОП ВС, объединенной палатой КАС ВС и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за весь период функционирования Верховного Суда.

Верховный Суд обнародовал тематический обзор ключевых позиций ВС по налогообложению и публичной финансовой политике. Об этом сообщает ВС.

Это издание содержит выводы, сформулированные по решению по существу делам Большой Палатой ВС, объединенной палатой Кассационного административного суда и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за весь период функционирования Верховного Суда.

Вопросы, связанные с налогообложением в Украине, стали предметом судебного разбирательства в условиях проведения АТО, ООС и во время военного положения. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по налогообложению дохода, в частности:

единого социального взноса;

рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа.

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