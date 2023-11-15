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Налогообложение и публичная финансовая политика: тематический обзор ключевых позиций Верховного Суда

10:11, 15 ноября 2023
Издание содержит выводы, сформулированные по решенным по существу делам ОП ВС, объединенной палатой КАС ВС и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за весь период функционирования Верховного Суда.
Налогообложение и публичная финансовая политика: тематический обзор ключевых позиций Верховного Суда
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Верховный Суд обнародовал тематический обзор ключевых позиций ВС по налогообложению и публичной финансовой политике. Об этом сообщает ВС.

Это издание содержит выводы, сформулированные по решению по существу делам Большой Палатой ВС, объединенной палатой Кассационного административного суда и судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за весь период функционирования Верховного Суда.

Вопросы, связанные с налогообложением в Украине, стали предметом судебного разбирательства в условиях проведения АТО, ООС и во время военного положения. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по налогообложению дохода, в частности:

  • единого социального взноса;
  • рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа.

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