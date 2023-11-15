Сенат США будет рассматривать помощь Украине после Дня благодарения: что известно

Пакет, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, будет рассматриваться после 23 ноября.

Комбинированный пакет национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, Палата представителей будет рассматривать после Дня благодарения (23 ноября). Об этом рассказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, передает CNN.

Шумер подчеркнул, что «очень хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены».

«И мы будем очень упорно работать, чтобы этого добиться», – подчеркнул он.

Лидер сенатского большинства заверил, что все четыре запроса имеют поддержку обеих партий в Палате.

Ранее мы писали, что Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить «шатдаун». Он не предусматривает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.