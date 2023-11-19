В США надеются одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству, — СМИ

Лидер сенатского большинства дал понять, что принятие дополнительной помощи будет одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством, то есть между 23 ноября и 25 декабря.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки выразили надежду, что дополнительный пакет мер по оказанию помощи Украине и Израилю будет принят до конца года. В частности, речь идет о периоде между Днем благодарения и Рождеством (23 ноября - 25 декабря). Об этом сообщает NBC News..

Быстрые сроки подразумевают достижение соглашения, удовлетворяющего запросы Минобороны США на финансирование помощи зонам конфликтов, и одновременно разработку иммиграционного пакета, который не только обеспечит ресурсы на охрану границ, но и будет содержать ряд изменений в политике, чтобы успокоить консерваторов и не оттолкнуть прогрессивных демократов.

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он предусматривает значительные сокращения налоговой службы и исключает гуманитарную помощь – оба пункта Белый дом и сенатские демократы считают неприемлемыми. Вопрос состоит в том, как будет проходить следующий этап переговоров.

Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к разработке закона, который будет иметь шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет проходить через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством, то есть между 23 ноября и 25 декабря.

«Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также в оказании помощи невиновным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения», – заявил он.

Напомним, что Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, но без помощи Украины и Израиля.

Добавим, что Сенат США будет рассматривать помощь Украине после Дня благодарения.

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