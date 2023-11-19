На аукционе продали легендарную шляпу Наполеона за €1,9 млн

Сдвинутая набок шляпа делала Наполеона Бонапарта узнаваемым в бою.

В Париже на аукционе за 1,9 млн евро продали шляпу, принадлежавшую Наполеону Бонапарту, когда он правил Французской империей в 19 веке. Об этом сообщает BBC.

Шляпу из черного бобрового фетра оценивали в 600 - 800 тысяч евро.

Историки утверждают, что этот головной убор являлся частью бренда Наполеона. Сдвинутая набок шляпа делала его узнаваемым в бою.

В течение многих лет у него было около 120 шляп, и считается, что сохранилось только 20 – многие из них в частных коллекциях.

Шляпа продавалась вместе с другими наполеоновскими памятными вещами, собранными промышленником, умершим в прошлом году. Но аукционисты говорят, что для специалистов шляпа является настоящим Святым Граалем.

Человек, купивший головной убор, не заявил о себе.

Император носил шляпу параллельно плечам, тогда как большинство ее офицеров носили шляпы перпендикулярно плечам.

«Люди узнавали эту шляпу повсюду. Когда они видели его на полях сражений, они знали, что там был Наполеон, – отметил аукционист Жан Пьер Осене. – А в частной жизни он всегда носил его на голове или держал в руке, а иногда бросал на землю. Это был образ – символ императора».

По словам аукционистов, эта шляпа имеет безупречное происхождение, поскольку в течение 19 века сохранялась в одной семье - интенданта дворца Наполеона.

Шляпа, выставленная на торги аукционным домом Osenat в Фонтенбло, имеет кокарду, которую Наполеон прикрепил к своей шляпе в 1815 году во время переправы через Средиземное море из своей ссылки на Эльбу в Антиб, когда она на короткое время вернулась к власти.

Среди других продаваемых предметов - серебряная тарелка, украденная из кареты Наполеона после его поражения под Ватерлоо 1815 года, и принадлежащий ему деревянный туалетный столик с бритвами, серебряной зубной щеткой, ножницами и другими вещами.

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