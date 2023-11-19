Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

  1. В мире

На аукционе продали легендарную шляпу Наполеона за €1,9 млн

20:22, 19 ноября 2023
Сдвинутая набок шляпа делала Наполеона Бонапарта узнаваемым в бою.
На аукционе продали легендарную шляпу Наполеона за €1,9 млн
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Париже на аукционе за 1,9 млн евро продали шляпу, принадлежавшую Наполеону Бонапарту, когда он правил Французской империей в 19 веке. Об этом сообщает BBC.

Шляпу из черного бобрового фетра оценивали в 600 - 800 тысяч евро.

Историки утверждают, что этот головной убор являлся частью бренда Наполеона. Сдвинутая набок шляпа делала его узнаваемым в бою.

В течение многих лет у него было около 120 шляп, и считается, что сохранилось только 20 – многие из них в частных коллекциях.

Шляпа продавалась вместе с другими наполеоновскими памятными вещами, собранными промышленником, умершим в прошлом году. Но аукционисты говорят, что для специалистов шляпа является настоящим Святым Граалем.

Человек, купивший головной убор, не заявил о себе.

Император носил шляпу параллельно плечам, тогда как большинство ее офицеров носили шляпы перпендикулярно плечам.

«Люди узнавали эту шляпу повсюду. Когда они видели его на полях сражений, они знали, что там был Наполеон, – отметил аукционист Жан Пьер Осене. – А в частной жизни он всегда носил его на голове или держал в руке, а иногда бросал на землю. Это был образ – символ императора».

По словам аукционистов, эта шляпа имеет безупречное происхождение, поскольку в течение 19 века сохранялась в одной семье - интенданта дворца Наполеона.

Шляпа, выставленная на торги аукционным домом Osenat в Фонтенбло, имеет кокарду, которую Наполеон прикрепил к своей шляпе в 1815 году во время переправы через Средиземное море из своей ссылки на Эльбу в Антиб, когда она на короткое время вернулась к власти.

Среди других продаваемых предметов - серебряная тарелка, украденная из кареты Наполеона после его поражения под Ватерлоо 1815 года, и принадлежащий ему деревянный туалетный столик с бритвами, серебряной зубной щеткой, ножницами и другими вещами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Малюська
    Денис Малюська
    Міністр юстиції України
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду