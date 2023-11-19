Йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море: на борту могут быть украинцы, — СМИ

МИД Украины проверяет наличие украинцев среди членов экипажа захваченного судна Galaxy Leader.

Фото: marine traffic

Йеменские хуситы заявили, что они захватили в Красном море грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту, поскольку оно якобы израильское. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как свидетельствуют открытые данные, владельцем судна является британская компания Ray Car Carriers и ходит под флагом Багамских островов. В то же время The Times of Israel пишет, что одним из совладельцев Ray Car Carriers является израильский бизнесмен Рами Унгер.

В то же время ЦАХАЛ подтвердил захват судна. Армия Израиля подчеркнула, что оно не имеет к их стране никакого отношения. Добавляется, что на борту корабля нет евреев. Там находятся 25 членов экипажа, из которых все – представители разных иностранных стран – Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. Об этом сообщает The Times of Israel.

Министерство иностранных дел Украины уже поручило причастным украинским посольствам проверить информацию о пребывании украинцев на борту захваченного в Красном море грузового судна Galaxy Leader. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Также посольствам поручили обратиться к компании-владельцу для уточнения точного состава экипажа судна и других деталей.

«Держим эту ситуацию на особом контроле», – подчеркнул Николенко.

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