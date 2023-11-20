Пенсионерам назвали документ, через который можно потерять выплаты: что следует проверить

При переезде пенсионера на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу пенсионное дело получателя пенсии пересылается на новое место жительства.

Фото: radiotrek.rv.ua

Пенсионерам назвали документ, через который можно потерять назначенные государством выплаты. Об этом сообщает портал «На пенсии».

Иногда простая неосведомленность может стоить человеку пенсии, причем возобновить выплаты достаточно сложно.

«Я приобрела статус ВПЛ в 2015 году. Переехала из Крыма. В то время получала пенсию с 2008 по 2014 год. В 2015 году переехала к сестре в Полтавскую область, пенсии не получала. Сейчас хочу возобновить выплаты, но для этого нужно бумажное пенсионное дело. Никто мне не подсказал тогда, что ее нужно унести. Надеялась, что переезжаю ненадолго», – написала пенсионерка из Полтавской области.

В Пенсионном фонде пояснили, что при переезде пенсионера на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу пенсионное дело получателя пенсии пересылается на новое место жительства.

С 2015 по 2022 год вы могли обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о запросе пенсионного дела по новому месту жительства, однако вы им не воспользовались.

На сегодняшний день требовать пенсионное дело из Крыма не считается возможным, соответственно отсутствуют основания для проведения выплаты пенсии.

«Действительно, согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» и правительственном Порядке выплаты пенсии и предоставлении социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, выплата пенсии возобновляется только после поступления в местное управление Пенсионного фонда дела и со дня прекращения выплаты по месту предварительного получения пенсии», – отметили в фонде «Право на защиту».

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