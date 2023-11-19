Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

  1. У світі

У Бразилії на концерті Тейлор Свіфт 23-річна дівчина померла від спеки

21:04, 19 листопада 2023
У соцмережах шанувальники співачки, які були на виступі, стверджували, що їм заборонили проносити в залу пляшки з водою.
У Бразилії на концерті Тейлор Свіфт 23-річна дівчина померла від спеки
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На концерті популярної співачки Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро померла 23-річна дівчина. Про це повідомляє BBC.

Так, у день концерту, 17 листопада, температура в Ріо-де-Жанейро піднялася до 42 градусів за Цельсієм.

За даними бразильських ЗМІ, Ана Клара Беневідес знепритомніла в концертній залі. Медики безуспішно намагалися реанімувати її. Дівчину доправили до муніципальної лікарні Салгадо Фільо, де вона згодом померла. Двоюрідна сестра шанувальниці підтвердила, що дівчина померла від спеки.

У соцмережах шанувальники співачки, які були на виступі, стверджували, що їм заборонили проносити в залу пляшки з водою. Також є відео, на яких Свіфт кидає людям воду під час концерту.

Міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно у відповідь зазначив, що у відвідувачів має бути право приносити на концерти пляшки з водою.

«Я доручив національному секретарю з питань захисту прав споживачів Міністерства юстиції Вадіху Дамусу вжити відповідних заходів», — додав він.

Співачка зреагувала на смерть шанувальниці в Instagram.

«Я не можу повірити, що пишу ці слова, але з розбитим серцем я кажу, що сьогодні перед моїм шоу ми втратили шанувальницю. Я навіть не можу передати вам, наскільки я спустошена цим», — написала Тейлор Свіфт.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Малюська
    Денис Малюська
    Міністр юстиції України
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду