У Бразилії на концерті Тейлор Свіфт 23-річна дівчина померла від спеки

У соцмережах шанувальники співачки, які були на виступі, стверджували, що їм заборонили проносити в залу пляшки з водою.

На концерті популярної співачки Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро померла 23-річна дівчина. Про це повідомляє BBC.

Так, у день концерту, 17 листопада, температура в Ріо-де-Жанейро піднялася до 42 градусів за Цельсієм.

За даними бразильських ЗМІ, Ана Клара Беневідес знепритомніла в концертній залі. Медики безуспішно намагалися реанімувати її. Дівчину доправили до муніципальної лікарні Салгадо Фільо, де вона згодом померла. Двоюрідна сестра шанувальниці підтвердила, що дівчина померла від спеки.

У соцмережах шанувальники співачки, які були на виступі, стверджували, що їм заборонили проносити в залу пляшки з водою. Також є відео, на яких Свіфт кидає людям воду під час концерту.

Міністр юстиції Бразилії Флавіо Діно у відповідь зазначив, що у відвідувачів має бути право приносити на концерти пляшки з водою.

«Я доручив національному секретарю з питань захисту прав споживачів Міністерства юстиції Вадіху Дамусу вжити відповідних заходів», — додав він.

Співачка зреагувала на смерть шанувальниці в Instagram.

«Я не можу повірити, що пишу ці слова, але з розбитим серцем я кажу, що сьогодні перед моїм шоу ми втратили шанувальницю. Я навіть не можу передати вам, наскільки я спустошена цим», — написала Тейлор Свіфт.

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