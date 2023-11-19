Ветерани можуть отримати компенсацію на власне житло: що для цього потрібно

Отримати кошти для житла чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих.

До кінця року 2,5 тисячі ветеранів отримають компенсацію на власне житло. Про це розповіла керівник відділу з розробки та реалізації житлових програм Управління розвитку інфраструктурних проєктів Мінветеранів Олена Недиба у ефірі «Суспільного».

За її словами, на сьогодні 1750 ветеранів та членів їхніх сімей вже отримали компенсацію за житло на свої особисті банківські рахунки, понад 200 із них вже придбали власні оселі.

Отримати кошти для житла чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих.

Для цього необхідно стати на квартирний облік, подавши відповідну заяву та документи до виконавчого відділу органу місцевого самоврядування. Її мають підписати усі члени сім'ї.

Довідка з місця проживання, про склад сім’ї, прописку.

Копія посвідчення УБД/ особи з інвалідністю внаслідок війни/ члена сім'ї загиблого

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи

Копії паспорту чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї.

Наступний крок - подати документи до органу соцзахисту.

заяву про призначення гршової компенсації.

копіюпаспорта заявника

копію посвідчення УБД ( чи ін.)

копію довідки про безпосередню участь у бойових діях

письмову згоду у довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї

копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником та членами їх сімей

копію рішення про взяття на квартирний облік

довідку про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло.

Протяго 10 днів орган соцзахисту має ухвалити рішення про призначення грошової компенсації. Після цього слід відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку і подати копію договору з банком до органу соцзахисту. Коли кошти надійдуть, заявник має використати їх за призначенням упродовж року під час воєнного стану чи 6 місяців після його завершення.

Після того, як людина обрала житло, необхідно укласти договір про купівлю-продаж, і надати його копію до органу соцзахисту. Там мають надати письмову згоду на перерахування коштів зі спеціального рахунку продавцю. Її з відповідною заявою необхідно надати Ощадбанку та протягом 30 днів оформити право на житло.

Недиба зауважила, що на наступний рік передбачено фінансування в обсязі 5,7 млрд, цим можна забезпечити більше 2 тисячі ветеранів.

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