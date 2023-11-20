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Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

  1. В Україні

У 2024 році зміняться вимоги до страхового стажу: частина пенсіонерів не зможе отримувати виплати

08:21, 20 листопада 2023
Наступного року вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року страхового стажу.
У 2024 році зміняться вимоги до страхового стажу: частина пенсіонерів не зможе отримувати виплати
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Наступного 2024 року в Україні збільшаться вимоги до кількості страхового стажу. Якщо 2023 року потрібно мати від 30 років, то наступного року вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року. Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років. Про це повідомляє профільне видання «На пенсії».

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років:

  • у 2023 році – від 30 років стажу;
  • у 2024 році – від 31 року стажу;
  • у 2025 році – від 32 років стажу;
  • у 2026 році – від 33 років стажу;
  • у 2027 році – від 34 років стажу;
  • у 2028 році – від 35 років стажу.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 63 роки:

  • у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;
  • у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;
  • у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;
  • у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;
  • у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;
  • у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 65 років:

  • 2023 рік – від 15 до 20 років стажу;
  • 2024 рік – від 15 до 21 року;
  • 2025 рік – від 15 до 22 років;
  • 2026 рік – від 15 до 23 років;
  • 2027 рік – від 15 до 24 років;
  • 2028 рік – від 15 до 25 років.

Якщо у 65 років людина не має страхового стажу 15-20 років, то вона також не має права на пенсійні виплати. Такій людині призначається соціальна допомога. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність нині та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні півроку.

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