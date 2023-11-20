У 2024 році зміняться вимоги до страхового стажу: частина пенсіонерів не зможе отримувати виплати

Наступного року вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року страхового стажу.

Наступного 2024 року в Україні збільшаться вимоги до кількості страхового стажу. Якщо 2023 року потрібно мати від 30 років, то наступного року вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року. Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років. Про це повідомляє профільне видання «На пенсії».

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років:

у 2023 році – від 30 років стажу;

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 63 роки:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 65 років:

2023 рік – від 15 до 20 років стажу;

2024 рік – від 15 до 21 року;

2025 рік – від 15 до 22 років;

2026 рік – від 15 до 23 років;

2027 рік – від 15 до 24 років;

2028 рік – від 15 до 25 років.

Якщо у 65 років людина не має страхового стажу 15-20 років, то вона також не має права на пенсійні виплати. Такій людині призначається соціальна допомога. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність нині та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні півроку.

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