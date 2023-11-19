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Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

  1. В Украине

В Украине с начала года в ДТП погибли почти 2,5 тысячи человек, – полиция

21:43, 19 ноября 2023
Показатели в прошлом году были значительно ниже.
В Украине с начала года в ДТП погибли почти 2,5 тысячи человек, – полиция
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За 10 месяцев 2023 года в Украине в результате ДТП погибли 2 492 человека и травмированы 24 774. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмированы 24 774», рассказал Белошицкий.

Он напомнил, что, согласно Резолюции ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП.

«Конечно, враг уносит значительно больше жизней наших воинов и гражданских людей ежедневно… Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП… На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии», - добавил первый заместитель. начальника Департамента патрульной полиции.

При этом показатели прошлого года были значительно ниже. В 2022 году количество жертв в дорожно-транспортных происшествиях составило 2161 человек.

Белошицкий отметил, что основной причиной трагедий на дорогах становится банальное пренебрежение к правилам. Чтобы избежать непоправимых последствий, он в очередной раз призвал участников транспортного движения:

  • соблюдать безопасную скорость;
  • помнить о безопасной дистанции и правилах маневрирования;
  • садиться за руль трезвым и отдохнувшим;
  • пользоваться ремнями безопасности;
  • для пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде.

«Если каждый начнет с себя и будет соблюдать эти простые правила – большинству ДТП не произойдет, ведь это и есть их основные причины. Берегите себя, близких и других людей. Сейчас как никогда», – резюмировал Белошицкий.

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