В Украине с начала года в ДТП погибли почти 2,5 тысячи человек, – полиция

Показатели в прошлом году были значительно ниже.

За 10 месяцев 2023 года в Украине в результате ДТП погибли 2 492 человека и травмированы 24 774. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмированы 24 774», рассказал Белошицкий.

Он напомнил, что, согласно Резолюции ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП.

«Конечно, враг уносит значительно больше жизней наших воинов и гражданских людей ежедневно… Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП… На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии», - добавил первый заместитель. начальника Департамента патрульной полиции.

При этом показатели прошлого года были значительно ниже. В 2022 году количество жертв в дорожно-транспортных происшествиях составило 2161 человек.

Белошицкий отметил, что основной причиной трагедий на дорогах становится банальное пренебрежение к правилам. Чтобы избежать непоправимых последствий, он в очередной раз призвал участников транспортного движения:

соблюдать безопасную скорость;

помнить о безопасной дистанции и правилах маневрирования;

садиться за руль трезвым и отдохнувшим;

пользоваться ремнями безопасности;

для пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде.

«Если каждый начнет с себя и будет соблюдать эти простые правила – большинству ДТП не произойдет, ведь это и есть их основные причины. Берегите себя, близких и других людей. Сейчас как никогда», – резюмировал Белошицкий.

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