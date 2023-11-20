Як захистити дитину від кібербулінгу: поради

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголошує на важливості захисту дітей від кібербулінгу – форми цькування, що стає все більш поширеною серед дітей через соціальні мережі. З цієї причини вони надають кілька корисних порад батькам, які можуть стати корисними у разі виявлення такої ситуації.
- Підтримайте дитину, якщо вона стикнулася з цькуванням у мережі. Зазначте, що це не її вина і запевніть, що ви здатні разом з нею вирішити цю проблему.
- Зберігайте докази цькування, зробивши скріншоти образливих повідомлень чи залякувань. Ця інформація може стати важливим доказом у разі звернення до правоохоронних органів.
- Занесіть акаунти, з яких відбувається цькування, до чорного списку та заблокуйте їх. Іноді кривдник припиняє атаки, коли не отримує очікуваної реакції.
- Перевірте налаштування приватності сторінки дитини, видаливши особисту інформацію, яка може бути доступна шкідливим особам.
- Відключіть сторінку на певний час. Якщо це обмежує дитину у спілкуванні з друзями, розгляньте можливість створення нового акаунту з іншим ім’ям та фото.
- З’ясуйте, чи знайома дитина з цькувальником в реальному житті та яка інформація про нього відома.
- Якщо напади продовжуються незважаючи на вжиті заходи, зверніться до Департаменту кіберполіції за номером гарячої лінії: 0 800 505 170.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.