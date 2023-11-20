Як захистити дитину від кібербулінгу: поради

Не можна ігнорувати факти погроз, оприлюднення або збір даних, образи, підозрілу поведінку щодо дитини.

Джерело фото: ukrinform

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголошує на важливості захисту дітей від кібербулінгу – форми цькування, що стає все більш поширеною серед дітей через соціальні мережі. З цієї причини вони надають кілька корисних порад батькам, які можуть стати корисними у разі виявлення такої ситуації.

Підтримайте дитину, якщо вона стикнулася з цькуванням у мережі. Зазначте, що це не її вина і запевніть, що ви здатні разом з нею вирішити цю проблему.

Зберігайте докази цькування, зробивши скріншоти образливих повідомлень чи залякувань. Ця інформація може стати важливим доказом у разі звернення до правоохоронних органів.

Занесіть акаунти, з яких відбувається цькування, до чорного списку та заблокуйте їх. Іноді кривдник припиняє атаки, коли не отримує очікуваної реакції.

Перевірте налаштування приватності сторінки дитини, видаливши особисту інформацію, яка може бути доступна шкідливим особам.

Відключіть сторінку на певний час. Якщо це обмежує дитину у спілкуванні з друзями, розгляньте можливість створення нового акаунту з іншим ім’ям та фото.

З’ясуйте, чи знайома дитина з цькувальником в реальному житті та яка інформація про нього відома.

Якщо напади продовжуються незважаючи на вжиті заходи, зверніться до Департаменту кіберполіції за номером гарячої лінії: 0 800 505 170.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.