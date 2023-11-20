Померла Колишня перша леді США Розалінн Картер у віці 96 років

Розалінн Картер, яка як перша леді невпинно працювала над реформою психічного здоров’я, померла у неділю на 96 році життя.

Джерело фото: babel

У віці 96 років померла Розалін Картер, активістка з питань психічного здоров'я, гуманітарний діяч і колишня перша леді США. Жінка пішла з життя в неділю, 19 листопада, у своєму будинку в Плейнсі, що в штаті Джорджія, – повідомляє СNN.

Центр, заснований Розалін та її чоловіком Джиммі Картером, підтвердив інформацію про смерть колишньої першої леді. У п'ятницю організація повідомила про її госпіталізацію. У травні цього року Розалін Картер отримала діагноз деменції, після чого Джиммі Картер почав надавати дружині домашню хоспісну допомогу.

Подружжя Картерів відоме своєю роботою у сфері миру та прав людини через їхній Центр, який базується в Атланті. Вони активно працювали над питаннями глобального миру та захисту прав людини через неурядову організацію, поклавши підвалини для численних ініціатив у цих сферах.

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