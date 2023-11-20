В Киеве из-за детонации гранаты погибли военнослужащий и женщина: полиция устанавливает обстоятельства трагедии

В результате взрыва гранаты в Днепровском районе столицы погибли два человека, один - госпитализирован.

В Днепровском районе Киева в квартире произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, - сообщает полиция Киева.

Один из жильцов обратился к правоохранителям и сообщил о взрыве в соседней квартире. На место происшествия немедленно выехали правоохранители и медицинские работники.

В результате проверки полицейские установили, что в результате детонации гранаты погибли военнослужащий и женщина, которая находилась в помещении. Еще один мужчина, который оказался братом одного из погибших, получил ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. После завершения расследования происшествия будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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