Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Украину на встречу с украинскими лидерами.

Источник фото: Укрзалізниця

Сегодня, 20 ноября, в столицу Украины с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом он сообщил на своей странице соцсети Х.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами... Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии россии, как сейчас, так и в будущем", - сказал Остин.

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