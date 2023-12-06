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Міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що Німеччина не є союзником України

10:59, 6 грудня 2023
Очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що критика щодо малих поставок зброї для України є абсурдною.
Міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що Німеччина не є союзником України
Фото: slovoidilo.ua
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув критику щодо малих поставок зброї для України та заявив, що Німеччина не є союзником України. Про це він сказав в інтерв’ю каналу ZDF.

Він вказав на кілька причин, чому критика щодо малих поставок зброї для України є абсурдною. За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина та її партнери роблять для України усе можливе, адже на виробництво зброї потрібен час.

«Ми робимо те, що можемо. Те саме стосується майже всіх інших союзників і партнерів. По-перше, ми не союзник України. Ми не перебуваємо в одному Альянсі», — сказав він.

Борис Пісторіус додав, що ситуація не зобов'язує втручатись Альянс. Попри це, він сказав, що Німеччина випереджає багато інших країн за допомогою для України й наразі є другою у списку після США. Ще однією причиною чому Україна не так сильно відчуває перевагу у західній зброї Пісторіус вказав на діяльність росії, яка попри санкції також продовжує виробляти озброєння, навіть якщо воно складається з «не найсучасніших матеріалів».

Нагадаємо, 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус був в Україні з неоголошеним візитом.

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