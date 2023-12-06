В Україну повернулися податкові перевірки бізнесу – Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про відновлення податкових перевірок.

Джерело фото: uainfo.org

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10016-д, який передбачає часткове скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Закон про часткове відновлення перевірок підписаний. Вимога МВФ виконана», — написав Гетманцев у своєму повідомленні.

Згідно з документом, який набуде чинності з дня публікації (найближчі дні), до проведення планових перевірок можуть бути включені підприємства, що діють у сферах виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які у 2021 році:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість, ніж кредиторську;

мали рівень сплати податків на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший 50% у своїй галузі;

річний дохід склав понад 10 млн гривень, при цьому загальні витрати становили понад 75% від суми річного доходу.

Поки що, таке рішення не стосується перевірок фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп.

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