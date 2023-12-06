В Украину вернулись налоговые проверки бизнеса – Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок.

Источник фото: uainfo.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10016-д, который предусматривает частичную отмену моратория на проведение налоговых проверок. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Закон о частичном возобновлении проверок подписан. Требование МВФ выполнено", - написал Гетманцев в своем сообщении.

Согласно документу, который вступит в силу со дня публикации (ближайшие дни), к проведению плановых проверок могут быть включены предприятия, действующие в сферах производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые в 2021 году:

- имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

- имели уровень уплаты налогов на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость меньше 50% в своей отрасли;

- годовой доход составил более 10 млн гривен, при этом общие расходы составляли более 75% от суммы годового дохода.

Пока такое решение не касается проверок физических лиц-предпринимателей I и II групп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.