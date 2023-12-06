Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. В Украине

В Украину вернулись налоговые проверки бизнеса – Зеленский подписал закон

08:02, 6 декабря 2023
Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок.
В Украину вернулись налоговые проверки бизнеса – Зеленский подписал закон
Источник фото: uainfo.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 10016-д, который предусматривает частичную отмену моратория на проведение налоговых проверок. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Закон о частичном возобновлении проверок подписан. Требование МВФ выполнено", - написал Гетманцев в своем сообщении.

Согласно документу, который вступит в силу со дня публикации (ближайшие дни), к проведению плановых проверок могут быть включены предприятия, действующие в сферах производства подакцизной продукции, азартных игр, финансовых услуг, а также плательщики, которые в 2021 году:

- имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

- имели уровень уплаты налогов на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость меньше 50% в своей отрасли;

- годовой доход составил более 10 млн гривен, при этом общие расходы составляли более 75% от суммы годового дохода.

Пока такое решение не касается проверок физических лиц-предпринимателей I и II групп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області