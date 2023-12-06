Поздравления с днем Святого Николая: красивые картинки, стихи и пожелания

Как ранее сообщалось, 6 декабря в Украине впервые отмечают день Святого Николая по новоюлианском календарю.
День святого Николая — праздник, которого с нетерпением ждут дети, потому что именно этой даты они находят под подушкой разные подарки.
В день праздника мы собрали самые красивые поздравления с днем Святого Николая:
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Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!
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С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!
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Поздравляю с Днем святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!
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Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
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С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.
В каждом дне - тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!
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С Днем Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
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Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.
Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!
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В день святого Николая
Я вам от души желаю,
Чтоб невзгоды обходили,
Чтобы близкие любили,
Чтоб здоровы были дети,
Вы - счастливей всех на свете,
Чтоб везло во всех делах,
Жить - с улыбкой на устах!
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В день, когда спускается
Николай с небес,
Все вокруг меняется,
Полон мир чудес.
В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты -
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.
Пусть получит каждый
В этот день святой
Маленький подарок
От души большой!
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