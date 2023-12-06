Поздравления с днем Святого Николая: красивые картинки, стихи и пожелания

Лучшие поздравления с днем Святого Николая в стихах, прозе и в картинках смотрите в нашей подборке.

Источник фото: mon.gov.ua

Как ранее сообщалось, 6 декабря в Украине впервые отмечают день Святого Николая по новоюлианском календарю.

День святого Николая — праздник, которого с нетерпением ждут дети, потому что именно этой даты они находят под подушкой разные подарки.

В день праздника мы собрали самые красивые поздравления с днем Святого Николая:

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Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!

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С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

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Поздравляю с Днем святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!

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Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

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С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне - тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

***

С Днем Святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И всё то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

***

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

***

В день святого Николая

Я вам от души желаю,

Чтоб невзгоды обходили,

Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,

Вы - счастливей всех на свете,

Чтоб везло во всех делах,

Жить - с улыбкой на устах!

***

В день, когда спускается

Николай с небес,

Все вокруг меняется,

Полон мир чудес.

В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты -

Все, что у Николы

Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый

В этот день святой

Маленький подарок

От души большой!

***