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  1. Общество

Поздравления с днем Святого Николая: красивые картинки, стихи и пожелания

10:32, 6 декабря 2023
Лучшие поздравления с днем Святого Николая в стихах, прозе и в картинках смотрите в нашей подборке.
Поздравления с днем Святого Николая: красивые картинки, стихи и пожелания
Источник фото: mon.gov.ua
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Как ранее сообщалось, 6 декабря в Украине впервые отмечают день Святого Николая по новоюлианском календарю.

День святого Николая — праздник, которого с нетерпением ждут дети, потому что именно этой даты они находят под подушкой разные подарки.

В день праздника мы собрали самые красивые поздравления с днем Святого Николая:

***

Поздравляю тебя с Днем святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие, и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твоей жизни!

***

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

***

 

Поздравляю с Днем святого Николая. Пусть чаще в жизни случаются чудеса, а ты никогда не теряй в них веру! Пусть настроение всегда будет праздничным. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Желаю добра, радости, светлых надежд, искренней любви родных. Пусть святой Николай подарит крепкого здоровья, достатка, мира и душевного тепла!

***

Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

***

С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне - тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!

***

С Днем Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдет!

***

Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!

***

В день святого Николая
Я вам от души желаю,
Чтоб невзгоды обходили,
Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,
Вы - счастливей всех на свете,
Чтоб везло во всех делах,
Жить - с улыбкой на устах!

***

В день, когда спускается
Николай с небес,
Все вокруг меняется,
Полон мир чудес.

В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты -
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый
В этот день святой
Маленький подарок
От души большой!

***

День святого Миколая 2021 картинки привітання

Вітаю з Днем святого Миколая 2021

Привітання у День святого Миколая / листівки УНІАН

Що побажати на День святого Миколая / листівки УНІАН

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