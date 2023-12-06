Впервые по новому календарю: в Украине отмечают день Святого Николая

6 декабря в Украине отмечают день Святого Николая.

Фото: mukachevo.net

В среду, 6 декабря, в Украине впервые отмечают день Святого Николая по новоюлианском календарю. Благодаря календарной реформе церкви изменилась дата праздника, а рождественско-новогодний сезон начинается раньше.

День Святого Николая в Украине особенно желанный детский праздник. Дети знают, что ночью Святой Николай спускается с неба и оставляет всем послушным деткам под подушкой подарки, а неслухам – резочки. Впрочем, этого почти никогда не случается.

На Зимнего Николая было принято работать в пользу других, особенно бедных и сирот, но ничего не делать для себя. В тот день начинали готовиться к Рождеству.

К этому времени зима уже окончательно берет свои права.

Традиции праздника

Впервые отмечать День святого Николая начали в средневековой Германии. Родители традиционно дарили детям лакомство, теплую одежду, игрушки, школьные принадлежности и т.д. Чтобы малыши поверили, что все эти подарки приносит святой, они подкладывали их тайно и поздно ночью. Впоследствии обычай праздновать День святого Николая распространился на другие страны, в частности, в соседнюю Польшу, откуда, по мнению историков, пришел к украинцам.

Существует еще одна красивая легенда: будто обычай, который популярен во многих западных странах, вешать на Николая носки на камин, куда святой кладет ночью свои подарки, появился, когда реальный епископ решил помочь трем бедным сестрам, которых никто не хотел брать в брак. Ночью Николай подбросил им три мешочка с золотом, которые попали в носки, которые висели на камине и сушились.

В Украине за годы существования образовались традиции празднования святого Николая. В частности, крестьяне на Слобожанщине собирались вместе после службы в церкви и варили пиво. А для детей готовили особое печенье, которое называли "николайчиками".

На Харьковщине в День святого Николая проводят трехдневные праздники Николая, готовят компот и кутью.

На Подолье было принято ждать "полазника" — человек с положительной энергией, который должен первым зайти в дом в этот день.

Еще одной интересной традицией есть обычай мириться со своими врагами. Девушки, которые собирались под венец, обязательно в этот день наводили порядок в сундуках, готовя одежду и украшения, в которых потом встречали сватов. Мужчины утром просыпались первыми и выходили во двор, чтобы обойти хозяйство, накормить скот. А в Киевской области домашних животных дополнительно окропляли освященной водой, чтобы они не болели зимой.

Со временем появилась традиция, которая существует и сейчас, а именно написание писем к святому. Дети пишут свои тайные желания, перечисляют все добрые и плохие дела, которые они делали в этом году, и оставляют письмо Николаю. Ночью на день празднования он приносит подарки и тихонько выкладывает их под подушку или у кровати.

Напомним, Православная церковь Украины 1 сентября с началом церковного новолетия перешла на новоюлианский календарь. День Святого Николая отныне празднуют 6 декабря, Сочельник – 24 декабря, Рождество Христово – 25 декабря, Богоявление (Крещение) – 6 января.

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